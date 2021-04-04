GÜNDEM /4 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM /4 Nisan 2021

04.04.2021 08:59
GÜNDEM /4 Nisan 2021, System.String[]

Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulanacak.

(10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesine Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor- Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir- Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu- Eskişehirspor, Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor- Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları oynanacak.

(İzmir/13.30/16.00/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes maçlarıyla tamamlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Salonu'nda Çankaya Üniversitesi'yle karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

6- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu pandemi tedbirleri altında koşulacak. Yenikapı'da startı verilecek yarı maratonda, sporcular tarihi yarımadayı dolaşıp başladıkları noktada finişe ulaşmaya çalışacak.

(İstanbul/10.00)

7- Halter Erkek ve Kadın Milli Takımı'nın da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na, Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 55 kilo, erkeklerde 55 ve 61 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. yarışı Doha Grand Prix'si Katar'da yapılacak.

(Doha/20.00)

ÖZEL HABER

1- İhracatta transit işlemleri kolaylaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"İhracatçımızın bulunduğu yerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, daha kaliteli hizmet sunmak ve gümrüklerimizin iş yükünü azaltmak amacıyla 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz"

"Bu projeyle güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azaltıyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye komşularına 4,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere bu yılın ilk çeyreğinde en fazla "Kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı

Bu dönemde en fazla ihracat 1,9 milyar dolarla Irak'a, 766 milyon dolarla Bulgaristan'a ve 589 milyon dolarla Yunanistan'a yapıldı

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

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Protesto, Myanmar, Darbe, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM /4 Nisan 2021 - Son Dakika


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