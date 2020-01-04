GÜNDEM / 4 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak ve lazer gösterisi ile anma programında bulunacak.

(Kars/15.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde Deprem Hazırlık Toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/10.15/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray Doğa Sigorta- Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom, OGM Ormanspor- Beşiktaş Sompo Sigorta, TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.15/17.30/Ankara/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Galatasaray-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare- Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.30/Elazığ/14.00) (Fotoğraflı)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'i konuk edecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Memurun zamlı maaşı belli oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"(Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı) Hekimlerimizin hem hasta yükünü azaltan hem de fiziksel ortamlarını düzenleyen bir yaklaşımla, vatandaşın sağlık okuryazarlığını artıran, hekim-hasta iletişimini güçlü kılan, hizmeti sunarken güvenli ortamı sağladığımız bir eylem planı devreye girecek"

"Özellikle cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi gibi durumlarının devre dışı kalmasını arzuluyorum. Bu konuyu da birçok platformda gündeme getiriyorum"

"Hastalarda aile hekimine görünmeden reçete yazdırma yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması için vatandaşa bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir"

(Duygu Yener/Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor

İzmir Adliyesi çalışanları, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce adliye binasına yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polisle olan anılarını unutamıyor

Anılarını aktarırken duygulu anlar yaşayan savcı Nazan Pekcan:

"3 yıl değil 33 yıl da geçse üzerinden aynı şeyleri hissedeceğim. 'Evladım gitti' diye düşündüm. Arkasından diyorsunuz ki 'O bizim için gitti.' Vatan sağ olsun"

Mahkeme başkanı Yahya Kemal Akbaş:

"Fethi Sekin senin kahraman olduğunu biliyordum, bu elim olayla tüm Türkiye kahramanlığını tanıdı. Fethi'ye yakışır bir davranıştı, kaçmadı. İnsan sevdiğine ölümü konduramıyor, izlediğimde 'Keşke gitmeseydi' dediğim oldu"

(Meriç Ürer/İzmir)

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