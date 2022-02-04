GÜNDEM / 4 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışına katılacak, Rusya Federasyonu Parlamento su Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul edecek.

(İstanbul/11.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gülistan Sarayı'nda düzenlenecek Güney Gaz Koridoru Sekizinci Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cizre ilçesi Hz. Nuh Camisi'nde cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak.

(Şırnak/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Pekin Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

(Pekin/15.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlayacak; İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.

(Konya/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası başlayacak; Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport- Beşiktaş HDI Sigorta ve BOTAŞ-Hatayspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart, Yeni Kızıltepespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/15.00/Yozgat/16.00/Mardin/17.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtılacağı basın toplantısı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımıyla THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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