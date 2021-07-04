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GÜNDEM / 4 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Temmuz 2021

04.07.2021 08:58
GÜNDEM / 4 Temmuz 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.

(Burdur/11.30/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi ile Trakya Kalkınma Ajansı binasının açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/10.30/14.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'daki FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

(Victoria/02.35) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda Letonya'da düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.

(Riga/17.30)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00)

ÖZEL HABER

1- Telefon dolandırıcıların ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor

Görüntü ve ses analizlerinden şifre kırmaya kadar birçok alanda inceleme yapan Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi, savcılıklar ve mahkemelerden gönderilen delilleri analiz ederek, vakaların çözülmesine katkı sağlıyor

Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan telefon aracılığıyla dolandırıcılık vakalarındaki "sesin" sahibinin tespit edildiği Ses ve Görüntü İnceleme Şubesinde çözünürlüğü düşük fotoğrafların karşılaştırması da yapılabiliyor

Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanı Timur Kaan Gündüz:

"Bize deliller nadiren iyi şartlarda gelir. Bunun üzerinde elde edebildiğimiz oranda veri kurtarma ve tamirat işlemi yapıyoruz"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

2- Kamu işçisinin zam pazarlığında enflasyon rakamı bekleniyor

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, işçi kesiminin taleplerini TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunu da dikkate alarak değerlendirecek

TÜHİS'in teklifini ilerleyen günlerde işçi tarafına sunmasıyla hareketlenecek görüşmelerin, temmuz ortasında sonuçlanması bekleniyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Maden sektörü yılın ilk yarısında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Sektörün ihracatı geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 52,3 artışla 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin 80 kentinden ihraç edilen madencilik ürünlerinde, toplam ihracatın 694 milyon 142 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi

(Yunus Türk/İstanbul)

***

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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Temmuz 2021 - Son Dakika


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