GÜNDEM / 5 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

GÜNDEM / 5 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Adana/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Murtaza Çelikel için Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.17)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında ikili iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanacak.

(Ankara/10.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.

(Kopenhag/19.55)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Kopenhag-Medipol Başakşehir karşılaşmasının yanı sıra 3 maç daha oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye Almanlar için de "güvenli tatilin" adresi olacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"( Almanya'nın Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırması) Güvenli turizm konusunda kuralları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili:

"Almanya ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turistin sayılarından daha ziyade bu pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"İkinci büyük pazarımız konumundaki Almanya'dan yeniden misafirlerimizin gelecek olması bizim için sevindirici bir haber"

(Levent Kişi/Antalya)

2- FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının soru hırsızlığı gerekçeli kararda

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 17/25 Aralık kumpasında görev alan eski komiser yardımcısı hakkında, terör örgütü üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın sınav sorularının sızdırılmasında "kuvvetli şüpheli" olduğu bilgisi yer aldı

Karardan:

"Sanığın 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularını önceden alarak hileli hareketlerle ve haksız şekilde sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip sıralamada diğer adayların önüne geçtiği, bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanlarıyla haksız şekilde polis memuru iken komiser yardımcısı olarak atandığı, birden fazla kez polis memuru iken aldığı maaştan komiser yardımcısı olarak daha fazla maaş alarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği anlaşılmıştır"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

3- Yargıtay kedileri kısırlaştırmayan veterinerler hakkındaki "beraat" kararını onadı

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, kedi kısırlaştırma operasyonu yaptıklarını söylemelerine rağmen bunu gerçekleştirmeyen iki veteriner hekim hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen beraat kararını uygun buldu

Kararda, "veteriner hekimlere isnat edilen eylemlerin suç olarak tanımlanmaması" nedeniyle verilen beraat kararının usule uygun olduğu belirtildi

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Türkiye, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Ağustos 2020 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz         
12:10
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti         
11:33
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor         
11:03
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler         
10:59
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı         
10:37
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı         
09:52
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti         
09:32
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek         
09:29
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu         
08:12
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Hastanenin Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı         
20:15
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 15:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 5 Ağustos 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei