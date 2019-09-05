GÜNDEM / 5 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir, Alpu, Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edecek, müze gezisine iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile beşinci kez görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın cenaze namazına katılacak.

(Ankara/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

Organizasyonun altıncı gününde E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla grup müsabakaları tamamlanacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçları F Grubu'nda Brezilya-Karadağ ve Yunanistan-Yeni Zelanda, G Grubu'nda Almanya-Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti-Fransa, H Grubu'nda da Kanada-Senegal ve Litvanya-Avustralya arasında oynanacak.

(Şanghay/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta, D, F, G ve J gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi AA tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Açıldığı zaman yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınımız olacak"

"Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak. Bu manada Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak"

"Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Dolayısıyla araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada gelip büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden istifade edebilecek."

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen projelerin 35'ini yerli, 6'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluştururken bu projelerin tamamlanmasıyla 3 bin 223 kişiye istihdam öngörüldü

(Dilara Zengin/Ankara)

3- Borsadaki bankaların karı ilk yarıda yüzde 25,6 azaldı

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net karı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6 azalarak 14 milyar 585 milyon liraya geriledi

Bankaların aktif büyüklüğü 6 ayda 218,1 milyar lira artarken, öz kaynakları 5,2 milyar lira azaldı

(Murat Birinci/İstanbul)

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