GÜNDEM / 5 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Eylül 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını kabul edecek.

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6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını kabul edecek.

(İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katılacak.

(Kocaeli/12.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin Gaziemir ve Torbalı ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İzmir/13.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas Havalimanı'ndan Belgrad'a gidecek.

(Sivas/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rajko Mitic Stadı'nda düzenlenecek toplantıda Sırbistan maçıyla ilgili soruları cevaplayacak.

(Belgrad/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesine İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)

4- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sona erecek.

(09.10-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da başlayacak. Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Marsicovetere/21.00)

ÖZEL HABER

1- Roketsan'dan TEKNOFEST roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci:

"Gençlerimiz milli teknoloji hamlesi anlamında aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklar. Biz bunun güvenini bugünkü motivasyonda ve sahadaki sevinçte gözlemliyoruz"

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve uzay teknolojileri kapsamında, gençlerimizin çok büyük bir gelişmenin müsebbibi olabilecek bir noktaya gelmeleri bizlerin isteği. Hem maddi hem de bilgi desteği olarak arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray)

2- Türkiye'nin 8 aylık ihracatına tarım sektörü damgası

Kovid-19 nedeniyle birçok sektörün dış satım rakamlarında düşüş görülürken yılın 8 ayında ihracatta artışı yakalayan 7 sektörden 5'inin tarımla ilişkili olması dikkati çekti

Bu dönemde dış satımını artırmayı başaran sektörler "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", "yaş meyve ve sebze", "meyve-sebze mamulleri", "fındık ve mamulleri", "tütün", "gemi ve yat", "çimento, cam, seramik" ve "toprak ürünleri" şeklinde sıralandı

Türkiye'nin tarım ihracatı, ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 14,3 milyardan 14,9 milyar dolara yükseldi

Aynı dönemde dış satım hacmi yüzde 28,6 artışla 1,2 milyar dolara çıkan fındık ve mamulleri, ihracatını en fazla artıran sektör oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: "Bu insanlık değil, zulümdür"

PKK'lı teröristler tarafından 4 yıl önce Bitlis'in Güroymak ilçesinde 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Faruk Kılıç'ın ailesi oğullarının döneceği günü bekliyor

Evladının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Baba Fadıl Kılıç:

"HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Çocuklarımızı öldürmeye göndermişler. Bu insanlık değil, zulümdür"

(Şener Toktaş/Bitlis)

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voleybol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Eylül 2020 - Son Dakika


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