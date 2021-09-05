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GÜNDEM / 5 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Eylül 2021

05.09.2021 08:57
GÜNDEM / 5 Eylül 2021, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.

(Roma)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(Aksaray/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Tampere/14.00)

2- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi (MXGP of Turkey) tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

ÖZEL HABER

1- TEKNOFEST düzenlemek isteyen ülkeler Türkiye'den talepte bulunuyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:

"Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST için talep var. Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var"

"Ben Türkiye'den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum"

"Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye'den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum"

(Zeynep Canlı/Ankara)

2- Son dönemdeki afetlerde sigortalıların toplam hasar tutarı 200 milyon lirayı aştı

Rize ve Artvin'de hasar tutarı 35 milyon lira, Manavgat, Marmaris, Milas ve Bodrum'da 71 milyon lira, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 107 milyon lira olarak belirlendi

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli:

"Olaylar olduktan sonra sigortaya olan teveccühün ilerleyen dönemlerde maalesef azalmaya başlaması burada kalıcı etkinin artırılması açısından yapılacakların olduğunu gösteriyor"

"Ülkemizi derinden üzen son sel felaketlerinin ardından zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi gündemde. Bununla birlikte bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlanmıştır"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- İş dünyası "yeşil ihracat" için dönüşüme hazır

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"AB'nin sınırda karbon düzenlemesi için önümüzde 10 senelik süreç var. Bu konuda bazı sektörlerde iyiyiz, bazılarında sınırdayız, bazı sektörlerde negatif durumdayız. Bu sektörleri de süreç içinde iyileştireceğiz"

"Bundan sonra STK'ler olarak inisiyatif alıp bütün fabrikalarla bu yeşil ve doğayı kirletmeyen, sınırda karbon değerlerine uyan üretim için çalışacağız"

"Bundan sonraki kırmızı çizgi 'yeşil üretim.' Buna uyanlar ticaretini yapacak, bundan sonraki kriter ucuz fiyat değil, çevre olacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

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Mustafa Varank, Havacılık, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Eylül 2021 - Son Dakika


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