Gündem / 5 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım...

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.



(İstanbul/11.00/13.00/17.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.



(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya gelecek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin il binasını ziyaret edecek, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle, ardından Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle toplantılar yapacak.



(Mersin/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın İl Başkanlığını, Hasırcılar Çarşısı ve Salı Pazarı'nı, MFB tekstili, Evde Çalışmak İsteyen Kadınlara Meslek Edindirme Kursu kapsamında Gevher Nesibe Sultan Derneği atölyesini ziyaret edecek, Mikro Kredi Destekleme Toplantısı'na ve Efeler ve Osman Yozgatlı mahalleleri seçim ofisleri açılışlarına katılacak.



(Aydın/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut Hamlesi Projesi'nin tanıtım törenine katılacak.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Buca ilçelerinde açık hava toplantıları yapacak, Bayındır'da esnafı ziyaret edecek.



(İzmir/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çekerek ve Sorgun ilçelerinde AK Parti seçim bürolarını, Sorgun Yeni Çeltek Linyit Kömür İşletmesini, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, elektrik, doğal gaz, maden sektörü ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Yozgat/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı"na, Mahmudiye ve Beylikova seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programlarına katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Anadolu Üniversitesi Teknoparkını ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.



(Eskişehir/09.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi açılışına, Lisanslı Fıstık Deposu Temel Atma Töreni'ne, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na ve GAP Tarım Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.



(Ankara/09.30/Gaziantep/14.15/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda saha incelemesi yapacak, AK Parti Reyhanlı Seçim Koordinasyonu Merkezi'ni ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak, Hatay Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Hatay/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğini ziyaret edecek ve ilde devam eden yatırım projelerini inceleyecek.



(Bayburt/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- TÜİK, 2015-2017 dönemi "Girişimcilik" verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada 5'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Düzce/10.00)



Bolu'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 13 sanıklı davanın görülmesine devam ediklecek.



(Bolu/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, Adıyaman Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileriyle buluşacak, "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılacak, esnafı ziyaret edecek, Şehit Murat Toprak Ortaokulu açılışına iştirak edecek, Adıyaman spor kulüplerinin yetkilileriyle bir araya gelecek.



(Adıyaman/11.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur, Real Madrid-Ajax karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Dortmund/Madrid/23.00) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Prag/21.00)



4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Rusya temsilcisi Kuzbass ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



5- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



(Novi Sad)



6- TFF 2. Lig'de 25. haftanın ilk maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/14.30)



ÖZEL HABER



1- "100 milyon turisti ağırlamak mümkün"



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:



"Türkiye'nin 100 milyon turiste ulaşması, turisti diğer yerlere yaydığımız zaman mümkün. Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkartmamış durumdayız. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız"



"2019 yılı hedefimiz 50 milyon yabancı turist, 40 milyar dolar civarında bir resmi açıklama var. Ben bu rakamların tutacağını düşünüyorum. İnşallah 2019 yılında yeni rekorların kırıldığı bir dönem olacak"



(Ergün Haktanıyan/Kayseri)



2- Eczacılardan "reçetelere etken madde yazılsın" talebi



Reçetelerde ilaç ismi yerine ilacın etken maddesinin yazılmasını talep eden eczacılar, bu sayede devletin ilaç harcamalarının en az yüzde 20 düşebileceğine dikkat çekti



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan:



"Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Bunun çok olumlu faydaları görüldü. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır"



Eczacı Dursun İbili:



"Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor. Reçeteye ilaç ismi yerine etkin madde yazılması ilaçta marka takıntısını sona erdirir"



(Özcan Yıldırım-Ankara) 3- Gümrük Birliği 24 yaşında



Türkiye ve AB arasında 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği, yarın 24 yaşına girecek



Gümrük Birliği ile Türkiye ve AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler kaldırılırken, Türkiye, üçüncü ülkelere karşı AB'nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya başladı



Türkiye ekonomisi için sağladığı kazanımlara rağmen Gümrük Birliği, AB'ye tam üye olmaması nedeniyle Türkiye'nin aleyhine işleyen bir yapı ortaya koyuyor



AB ile ilişkilerin hız kazanması için büyük önem taşıyan Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki tarafa da önemli ekonomik katkılar sağlayacağı belirtilirken, AB, güncellemeyi siyasi nedenlerle öteliyor



Güncelleme ile Gümrük Birliği'ndeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin mağdur olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor



(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)



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