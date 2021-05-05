GÜNDEM / 5 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Mayıs 2021

05.05.2021 08:59
GÜNDEM / 5 Mayıs 2021, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" törenine çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile de görüşecek.

(Saraybosna/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu Rusya'da başlayacak; Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nizhny Novgorod/21.30) (Fotoğraflı)

2- Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun üçüncülük maçında ALG Spor ile Fomget Gençlikspor, final mücadelesinde ise Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.00/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu Chelsea-Real Madrid rövanş mücadelesiyle tamamlanacak.

(Londra/22.00)

4- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur mücadelesi Portekiz'de başlayacak; E Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlanacak, Erkekler Süper Lig'in 18. ve 19. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 24-30 Nisan'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya oranla en çok azaldığı iller Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ oldu

Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 200'ün üzerinde azalan il olmazken bu hafta 3 ilde 300-400, 13 ilde 200-300 aralığında düşüş yaşandı

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 41 ilde 100-200, 24 ilde 1-100 aralığında azaldı

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 4 aylık ihracat performansıyla rekora imza attı

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:

"Ocak-nisan döneminde 6 milyar 336 milyon 207 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık sektörel ihracat performansını gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 4 ayında 2020'ye göre 32,3, 2019'a göre yüzde 5,5 artıdayız"

"Salgın kaynaklı kapanma önlemlerine rağmen ilk 3 pazarımız olan ülkelere ihracatta da 4 aylık sonuçlar bizi önümüzdeki dönem için umutlandırdı"

"Sektör olarak 2021 yılını 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyorum"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Çiçek sektörü ihracatında "Anneler Günü" bereketi yaşanıyor

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz:

"Anneler Günü için de kesme çiçek ihracatımız yüz güldürüyor. 70 milyon dal seviyelerinde bir ihracatımız var, geçen yılki rakamlara bakarsak 35 milyon seviyelerindeydi. Yüzde 100'ün üzerinde bir ihracat gerçekleşiyor. 7 milyon dolarlık bir gelirimiz var"

"35 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Neredeyse sabahlara kadar çalışıyoruz, mal bulmakta zorlanıyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Mayıs 2021 - Son Dakika


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