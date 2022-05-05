GÜNDEM / 5 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 5 Mayıs 2022

05.05.2022 08:57
GÜNDEM / 5 Mayıs 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İzmir/14.00-18.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler ile Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri yapılacak.

(Londra)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere'yi ziyaret edecek.

(Londra)(Fotoğrafı-Görüntülü)

4- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Rangers-Leipzig ve Eintracht Frankfurt- West Ham United yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

(Glasgow/Frankfurt/22.00)(Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler Roma-Leicester City ve Olimpik Marsilya- Feyenoord yarı final rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

(Roma/Marsilya/22.00)(Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final etabının üçüncü maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 21. hafta maçları yapılacak.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Mayıs 2022 - Son Dakika


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