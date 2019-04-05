Gündem / 5 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Katar
'a gidecek, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı
'nda basın açıklaması yapacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Türkiye
genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, AK Parti
İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avukatlar Günü
programına katılacak.
(Sivas/10.00-11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, CVK Taksim
Hotel'de İstişare Kurulu Toplantısı'na, Sirkeci Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Florida
'da Türk toplumuyla bir araya gelecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle buluşacak, iş insanlarıyla görüşecek.
(Miami
) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Libya
'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter
'in Trablus
'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Trablus)
3- Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesi sonrası gelişmeler izleniyor.
(Cezayir) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan "büyük taşınma" izleniyor.
(İstanbul/03.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ilk maçında Trabzonspor
ile Antalyaspor
, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko
, İsrail
temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen
, Yunanistan
'ın Olympiakos
ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Atina/21.30) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın ilk maçında Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol ile Afyon
Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
4- 2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Maliye Piyango
ile Fenerbahçe, TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir
Atatürk Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde Arhavi
Belediyespor-Jeopark Kula
Belediyespor, İnegöl
Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.
(İzmir/13.00/15.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek
Yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak
Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor
Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı
Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 tonluk fındık ihracatı karşılığında 435 milyon 385 bin 994 dolar gelir elde edildi Söz
konusu dönemde İtalya
118 milyon 690 bin 409 dolarlık ihracatla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Almanya
ve Fransa
izledi
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan:
"Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz"
(Meltem Yılmaz/Trabzon)
3- Yunan CEO
'lardan Türkiye buluşması
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin:
"Bazı psikolojik bariyerleri aşmalıyız. Bundan çok daha iyisini yapabilmemiz lazım. Ekonomik iş birliği için çok daha büyük bir potansiyel var. Komşunuz Türkiye'yi tanıyın"
XEROX Yunanistan Genel Müdürü Vassilis Rabbat:
"Türkiye, çok önemli bir imalatçı ülke. Yunanistan'da yatırımlarla imalata ilişkin bir yaklaşımı burada inşa edebilir. Pek çok farklı alanda iş birliği sağlanabilir. Aramızdaki problemleri çözersek sınırsız fırsat var" Volvo
Yunanistan'ın Mali Direktörü Özge Okay:
"Türkiye burada her gün haberlerde, televizyonlarda... Bunun insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi var. Siyasi tarafı bir kenara koyup işe odaklanmayı öğrenmemiz gerekli"
(Furkan Naci Top/Atina)
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