Son Dakika Haberleri: Gündem / 5 Nisan 2019

Gündem / 5 Nisan 2019

18 dakika önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Katar'a gidecek, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

Gündem / 5 Nisan 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Katar'a gidecek, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avukatlar Günü programına katılacak.

(Sivas/10.00-11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CVK Taksim Hotel'de İstişare Kurulu Toplantısı'na, Sirkeci Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Florida'da Türk toplumuyla bir araya gelecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle buluşacak, iş insanlarıyla görüşecek.

(Miami) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

3- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesi sonrası gelişmeler izleniyor.

(Cezayir) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan "büyük taşınma" izleniyor.

(İstanbul/03.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın ilk maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- 2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek

Yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak

Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor

Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 tonluk fındık ihracatı karşılığında 435 milyon 385 bin 994 dolar gelir elde edildi

Söz konusu dönemde İtalya 118 milyon 690 bin 409 dolarlık ihracatla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan:

"Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz"

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

3- Yunan CEO'lardan Türkiye buluşması

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin:

"Bazı psikolojik bariyerleri aşmalıyız. Bundan çok daha iyisini yapabilmemiz lazım. Ekonomik iş birliği için çok daha büyük bir potansiyel var. Komşunuz Türkiye'yi tanıyın"

XEROX Yunanistan Genel Müdürü Vassilis Rabbat:

"Türkiye, çok önemli bir imalatçı ülke. Yunanistan'da yatırımlarla imalata ilişkin bir yaklaşımı burada inşa edebilir. Pek çok farklı alanda iş birliği sağlanabilir. Aramızdaki problemleri çözersek sınırsız fırsat var"

Volvo Yunanistan'ın Mali Direktörü Özge Okay:

"Türkiye burada her gün haberlerde, televizyonlarda... Bunun insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi var. Siyasi tarafı bir kenara koyup işe odaklanmayı öğrenmemiz gerekli"

(Furkan Naci Top/Atina)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01 Kaynak: AA

Katar, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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