GÜNDEM / 5 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ortahisar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması"na katılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TOBB ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalanması dolayısıyla düzenlenen törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılacak.???????

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da yönetim ile Taliban arasında yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması verilen aradan sonra devam edecek.

(Doha/Kabil)

2- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılmasına yönelik karara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Doha)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- İzmir'de 2017 yılında PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önleyen kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında kabri başında anılacak.

(Elazığ/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

ÖZEL HABER

1- Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine yarın başlanacak

Davanın ilk duruşması için hem müşteki sayısının fazlalığı hem dosyanın kapsamı hem de Kovid-19 tedbirleri göz önüne alınarak 3 gün süre ayrıldı

(Emre Ayvaz/Sakarya)

2- Yeşil sahaların devleri 2020'de hisse senedi piyasalarında kayıplara oynadı

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldürmedi

SL Benfica'nın hisseleri yüzde 45,2, Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 38,2 ve İtalyan Juventus'un hisseleri yüzde 34,7 azalış kaydetti

Geçen ay yatırımcısına SS Lazio yüzde 12,8, Manchester United yüzde 8,1 ve Juventus yüzde 0,2 kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Yıldızlar Yatırım, 2021'de yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Yıldızlar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız:

"Yurt dışında yatırıma çok hevesli bir grubuz. Ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak, doğru projelerle küresel rekabet gücümüzü artırmak bizim için öncelikli konulardan biri ama salgının getirdiği olumsuzluklar yüzünden buradaki somut yatırımlarımızı 2022'ye kaydıracak, 2021'de ise daha çok kendi ülkemizde yatırım yapacağız"

"ABD'de kapı paneliyle ilgili bir yatırımı gündemimize aldık. Bu konuyla ilgili ABD'de şu anda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Yıldız Entegre'de yurt dışı faaliyetleri için konsolide olarak 65 milyon dolarlık bir yatırım planımız olacak. Ayrıca Yıldız Entegre'nin yurt içindeki pazar payını artıracak bir satın alma da yine 2021 gündemimizdeki konulardan biri"

"Kimse sacı ya da gübreyi online sipariş vermeyi düne kadar gündeme getirmezdi fakat dijital dönüşüme bugüne kadar yaptığımız yatırımlar sayesinde bu dönemde önemli bir avantaj yakaladık. Holding olarak bu tür endüstriyel ürünlerde internetten satış yapabilecek hale geldik"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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