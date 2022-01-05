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GÜNDEM / 5 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Ocak 2022

05.01.2022 08:57
GÜNDEM / 5 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Halilurrahman Ortaokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlk/Ortaokulu, Şanlıurfa Fen Lisesi, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulak Haberleşme AŞ'yi ziyaret edecek, ardından Ankara Eski Gar'a gelerek, İslamabad-Tahran- İstanbul (ITI) Yük Treni'ni karşılama törenine katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını izleyecek.

(Er Reyyan/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Holon/22.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftadan ertelenen Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka maçı yapılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de, çeyrek final mücadelesinde, Eczacıbaşı Dynavit ile PTT karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Kastamonu/19.00)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Ocak 2022 - Son Dakika


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