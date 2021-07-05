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GÜNDEM / 5 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 5 Temmuz 2021

05.07.2021 08:58
GÜNDEM / 5 Temmuz 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Şentop, Mudenda onuruna akşam yemeği verecek.

(TBMM/11.00/11.15/ Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te bazı açılış törenlerine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Malatya/11.30/14.00/15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti genel merkezinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk 15 dakikası basına açık idman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Medipol Başakşehir, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadın ve erkeklerde son 16 turun maçları yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İş dünyası yeşil dönüşüme uyum için çalışmalarını artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:

"Yeşil Mutabakat ve sıfır karbon konularına uyum için hazırladığımız 12 maddelik eylem planı çerçevesinde kurullar oluşturarak, tüm fabrikalarımızı bu konuda bilgilendirerek, yeşil dönüşümle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz"

"TÜBİTAK gibi bilim kurumlarımızın da bu dönüşüme etki sağlayacak makine ve teknolojilerin üretilmesi için proje geliştirmesi gerekiyor. Bu tür teknolojileri maalesef Çin'den ya da başka yerden temin ediyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Emtia piyasası geçen hafta zirveye oynadı

Geçen hafta şekerde 0,1849 dolarla Mart 2017'den, kurşunda 1,0616 dolarla 3 yıldan, Brent petrolde 76,55 dolarla Ekim 2018'den ve doğal gazda 3,814 dolarla Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü

Mısırın yüzde 11,7, soya fasulyesinin yüzde 10,2 ve doğal gazın yatırımcısına yüzde 4,3 kazandırdığı geçen hafta, kahve yüzde 3, kakao yüzde 2,5 ve pamuk yüzde 0,3, değer kaybetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"ABD ve Kanada'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle üretime yönelik endişeler artıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Nuray Levent

Milli halterci: "En son Özbekistan'da Gençler Dünya Şampiyonası'na gittim, orada derecelerimin üstüne koyarak, puan toplayarak Avrupa'nın en iyi sporcusu olarak kota almaya hak kazandım"

"Listeyi gece görmüştüm (IWF kota listesi), inanamadım tecrübeli ablalarıma sordum, onlar kota aldın deyince inanın sabaha kadar hiç uyuyamadım"

"Yoğun çalışıyoruz, Allah izin verirse olimpiyattan ülkeme madalya ile dönmek istiyorum, tek temennim ve duam budur"

(Fatih Çakmak/Ankara)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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