GÜNDEM / 6 Aralık 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhangazi ile İnegöl ilçelerinde okul ve cami açılışı yapacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Bursa/10.30/12.30/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılacak, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u kabul edecek.

(Antalya/09.30/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde KOSGEB ve DEİK arasında İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çay Barajı'nda incelemede bulunacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.00-14.30/Uşak/16.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen 5. MED - Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu ve stratejisine ilişkin konuşma yapacak, forum kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu aleyhindeki grev ve gösteriler takip edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- SETA İstanbul Ofisi'nde "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" başlıklı panel düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul edecek, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu?'nda Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali yarışlarını izleyecek.

(Ankara/11.30/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.

Organizasyonun dördüncü gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Çin temsilcisi Guangdong Evergrande, B Grubu'nda ise VakıfBank aynı ülkeden Tianjin Bohai Bank ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/23.00) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde devam ediyor.

6- TFF 1. Lig'de 14. hafta Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne, İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.

(Tokat/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Özel eğitim uygulama okullarında veliler için kurs desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız"

"Velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için onlara destek sağlamış olacağız"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türkiye hayvansal üretimde "net ihracatçı" ülke oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2019'da tarımsal desteğimiz 16,1 milyar lirayken, hükümetimizin 2020 yılı için çiftçilerimize ayrılan 22 milyar liralık tarım desteği söz konusu. Bu desteklerimiz artarak devam edecek"

"Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke"

(Gülsem Adam/Antalya)

3- Narenciye ihracatından 560 milyon dolar gelir

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"Bu yılın ocak-kasım sürecinde 1 milyon 230 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 560 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı"

"Mandalina ihracatında yüzde 7'lik bir artış yaşandı. Mandalinayı geçici ve erkenci olarak çeşitlendirdik. Mart sonuna kadar bu ürünün ihracatını yapar hale geldik. Bu nedenle mutluyuz"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

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