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GÜNDEM / 6 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Aralık 2021

06.12.2021 08:57
GÜNDEM / 6 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yönetiminde başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2022 yılı bütçesini sunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hayrabolu- Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani ile Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı kapsamında bir araya gelecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe- Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor, Nasadoge Menemenspor ile de Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 16. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig 1. Grupta 15. hafta tek maçla tamamlanacak.

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, salı günü deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacakları maça ilişkin Signal Iduna Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Dortmund/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Hatayspor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Mardin/15.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında MYK Hentbol-Hatayspor maçı yapılacak.

(Ankara/20.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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