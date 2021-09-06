İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya 'nın başkenti Viyana 'ya gidecek.

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