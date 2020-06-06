GÜNDEM / 6 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

GÜNDEM / 6 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Halkalı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı projesinde 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.

(Rize/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- 108 yıldır sönmeyen ocak salgında da evden çıkamayanlar için yandı

Türk Kızılayın asırlık aşevinde hayırseverlerin desteğiyle pişirilen yemekler, her gün koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasında yerini almaya devam ediyor

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan:

"Pandemi sürecinden önce dağıtımları merkezden yapıyorduk. Vatandaşlarımız gelip buradan alıyorlardı. Tedbirler kapsamında bunu kaldırdık. Kendimiz dağıtmaya başladık. Hem aşevinde hem de dağıtım sürecinde hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

2- TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Salgın döneminde gıda arzı ve güvenliği sorunsuzdu"

"Şuna bütün milletimiz bir kere gönül rahatlığıyla inanıyor; Türkiye salgın dönemini hem kontrol açısından çok iyi takip etti ve yönetti hem de gıda arzı ve gıda güvenliği noktasında herhangi bir sorun yaşamadan geçirdi"

(Lale Köklü/Hatay)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Haziran 2020 - Son Dakika

Son Dakika

Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı         
14:53
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı         
14:29
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı         
14:28
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım         
14:27
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model Nyakim Gatwech üstsüz pozuyla nefes kesti Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model Nyakim Gatwech üstsüz pozuyla nefes kesti         
14:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür         
14:15
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu         
14:06
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti         
14:02
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü         
13:54
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi         
13:49
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi         
13:47
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü         
13:32
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı         
13:26
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira         
12:59
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar         
12:51
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti         
12:49
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti         
12:43
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti         
12:33
İşte Benim Stilim'in Barbie'si Sima Şerafettinova'nın son halini görenler tanıyamadı İşte Benim Stilim'in Barbie'si Sima Şerafettinova'nın son halini görenler tanıyamadı         
12:08
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı 7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı         
11:58
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı         
11:42
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı         
11:37
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı         
11:32
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı         
11:32
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü         
11:28
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 15:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 6 Haziran 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]