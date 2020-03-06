GÜNDEM / 6 Mart 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Mersin/11.00/14.00/16.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun atama töreninde bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TÜİK 2019 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek, Bahar Pınarı Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın cenaze törenine katılacak.

(Gaziantep/11.00/12.00/12.50) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Fenerbahçe Beko ise Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 26. hafta Ekol Göz Menemenspor-Altay, Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İzmir/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Nazlı Sancar:

"Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız"

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan anne Cennet Kabaklı:

"Kadınlardan destek bekliyoruz. Terörün kökünü kazımadan nöbetimiz son bulmayacak"

(Bestami Bodruk/Diyarbakır)

2- Jandarma kriminal laboratuvarlarında geçen yıl 52 bin şüpheli tespit edildi

Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan:

"Geçen yıl 90 bine yakın dosya laboratuvarlarımıza ulaştı. Burada çeşitli analizler yaparak tespit ettiğimiz 52 bine yakın şüpheliyi ilgili makamlara bildirdik"

"El bombasının pimi üzerindeki DNA'nın analizlerini yapıp faile ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

"Toplumsal olaylarda atılan taşlar üzerinde parmak izi incelemelerine de başladık"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- "Körler Ülkesi" 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor

Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda rastlanan tarihi kalıntılar, mezarlar, objeler ve hamam, "Körler Ülkesi" olarak adlandırılan Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine dair önemli ipuçları veriyor

Titizlikle yürütülen kazılarda MÖ 5'inci yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu yönünde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı

MS 5'inci yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntılarının bulunduğu alanda 28 insan iskeleti, arkeologların fırçalarla yaptıkları titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz:

"Kazılardan ortaya çıkan buluntular, Khalkedon'un işlek ve hareketli bir ticaret limanı olduğunu gösteriyor. Buna bağlı olarak da çevresinde bir yerleşim alanı oluşmuş"

"MÖ 5'inci yüzyıldan başlayarak Cumhuriyet dönemini de içine alan süreçte bu alanda farklı yüzyıllara ait katmanlara rastlamak mümkün. Hem Roma hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi yapı izleri ve kalıntıları burada bulunmaktadır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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