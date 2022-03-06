GÜNDEM / 6 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 6 Mart 2022

06.03.2022 08:57
GÜNDEM / 6 Mart 2022

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya VavaCars Fatih Karagümrük- Altay, Fenerbahçe- Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor- Bursaspor, Adanaspor- Manisa FK, Tuzlaspor- İstanbulspor ve Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Bolu/Adana/13.30/Kocaeli/16.00/İstanbul/19.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

(Hafnarfjordur/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası TOFAŞ- Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko-Semt77 Yalovaspor, Türk Telekom- Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa 13.00/İstanbul/15.30/Ankara/17.00/İzmir/20.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı Dynavit- Yeşilyurt, Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta ve Bolu Belediyespor- PTT maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Bolu/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasına Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/17.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2022 Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İstanbul, Sigorta, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 6 Mart 2022 - Son Dakika
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