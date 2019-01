Gündem / 6 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında "Asımın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek yürüyüş ile yurt genelindeki anma etkinlikleri izleniyor. Kars ) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi Türbesi'ni ziyaret edecek, Hisarardı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camisi, millet bahçesi alanı, TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunacak.(Kastamonu/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Denizli AK Parti aday tanıtım programına ve teşkilat toplantısına katılacak.(Denizli/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- ABD Başkanı Donald Trump 'ın Suriye 'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.? Washington )? (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftaya Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Banvit- Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk yarısı Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ, Gündoğdu Adana Basketbol- Beşiktaş , OGM Ormanspor- İzmit Belediyespor, Galatasaray- Canik Belediyespor İstanbul Üniversitesi- Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.(Muğla/Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)3- Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak"İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık""Bakanlığımız Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek""Test ve kabul işlemleri gibi ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlem yeni yapıyla artık bir sorun olmaktan çıkacak"(Merve Özlem Çakır/Ankara)2- Ankaralı memba kalitesinde suya kavuşuyor"Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız""Projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın bir daha suya ihtiyacı olmayacak""Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Gerçekten Bolu dağlarının karlı sularını, memba kalitesindeki suyunu Ankara'ya ulaştırmış olacağız"(Deniz Çiçek/Ankara)3- Görme engeli avukat olmasına "engel" olamadıDoğuştan görme engeline rağmen hukuk fakültesini bitiren İlham Kahraman, 20 yıldır mesleğini severek ifa ediyorKahraman, azmi ve gayretinin yanı sıra başarısıyla hem genç meslektaşlarına hem de diğer engellilere örnek oluyorGörme engelli avukat İlham Kahraman:"Günümüzde her şey bilgisayar. Bir evrak tarayıcıdan tarandığında üzerinde ne yazıyorsa bilgisayar bize okuyor. Bilgisayarda ekrana yazdıklarımız da bize okunuyor. Biz de işimizi rahatlıkla hallediyoruz""Noter olabilmek için sağlık raporu aldığınızda herhangi bir organınızda bozukluk olmaması gerekiyordu. Bunun üzerine hukuki mücadeleye başladık ve 'Görme engelli bir avukat mesleğini yapıyorsa neden noterlik yapamasın.' diyerek hareket edip gerekçemi bunun üzerine kurdum ve 4 sene uğraşarak Noterler Birliği'nden noterlik belgesini almayı başardım. Türkiye'de ilk görme engelli noterlik belgesini aldım"(Halis Akyıldız/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.