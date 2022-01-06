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GÜNDEM / 6 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Ocak 2022

06.01.2022 08:59
GÜNDEM / 6 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni ile Konya Yenikapı Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kütahya/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(Valensiya/20.30) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına Hatayspor- Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla devam edilecek; ligin 12. haftası Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00/Elazığ/18.00) (Fotoğraflı)

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Kahramankazan, Çankaya Köşkü, cumhurbaşkanı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Ocak 2022 - Son Dakika


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