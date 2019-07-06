GÜNDEM / 6 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile kahvaltıda, İstanbul belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya gelecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile kahvaltıda, İstanbul belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Birinci Ekonomi Konferansı'na katılacak, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek, KKTC Yatırım Danışma Konseyi Üçüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlar çayıra çıkacak.

(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de yarı final maçlarıyla sürüyor. Yarı finalde Türkiye ile Brezilya, ABD ile Çin karşı karşıya gelecek.

(Nanjing/10.00/14.30)

3- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası, Slovenya'da yarı final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finalde Türkiye ile Küba, Slovenya ile Belarus karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30/18.30)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere ile İsveç karşılaşacak.

(Nice/18.00) (Fotoğraflı)

5- Brezilya'da süren 2019 Kupa Amerika'da üçüncülük maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya gelecek.

(Sao Paulo/22.00) (Fotoğraflı)

6- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Nijerya-Kamerun ve Mısır-Güney Afrika maçları yapılacak.

(İskenderiye/19.00/Kahire/22.00)

5- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek.

7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. (Fotoğraflı)

8- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belçika'da 1. etap yarışıyla başlayacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yavuz gemisi sondajı için geri sayım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Geçtiğimiz hafta Yavuz Gemisi'ni Gebze'den yolcu etmiştik. Şu anda Mersin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız"

"Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştük. Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız"

"Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz"

(Merve Özlem Çakır/ Pekin)

2- GRAFİKLİ - FETÖ'nün TSK'deki kriptoları "ankesörlü telefon"dan çözülüyor

FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, yurt genelinde yürütülen "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor

Soruşturmalar kapsamında 800 operasyonda gözaltına alınan 11 bin 640 kişiden şimdiye kadar 4 bin 375'i tutuklandı

Yılbaşından itibaren düzenlenen ankesör operasyonlarında ise TSK'ye sızdığı tespit edilen örgüt üyesi 797 şüpheli yakalandı

Örgüt hiyerarşisinde mahrem imam olarak anılan kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilen eski astsubay Dursun Enli'ye İstanbul'daki yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, benzer şekilde iletişim kuran askerlere yönelik açılan davalarda en üst sınırdan verilen ilk hüküm olarak öne çıktı

(Mustafa Yıldırım/İzmir)

3- GRAFİKLİ - Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi

Kapadokya'daki sıcak hava balon turuna yılın ilk 6 ayında 232 bin 109 kişi katıldı

Kişi başı ücreti 170 ile 200 avro arasında değişen turlardan yaklaşık 43 milyon avro gelir elde edildi

(Behçet Alkan/Nevşehir)

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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