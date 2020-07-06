GÜNDEM / 6 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Temmuz 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul edecek.

6 Nisan 1920

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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenecek "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza töreni ve hemşehrilik beratı takdimine katılacak, Yimpaş binasında, İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu, olimpik yüzme havuzu ve Kaynarca Gençlik Merkezi inşaatları ile spor kompleksinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunacak.

(Malatya/10.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Milli Savunma Komisyonunda askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ile Manisa Valiliğine ziyarette bulunacak, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'lerle toplantı yapacak, Spil Dağı'nda incelemelerde bulunacak, TARİŞ işletmesini ziyaret edecek.

(İzmir/10.35/Manisa/11.30-18.00) ?(Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu ve haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 32. haftası, Fatih Karagümrük-Boluspor, Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Eskişehirspor-İstanbulspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.30/Akhisar/Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Koruyucu aile seferberliği, Türkiye sınırlarını aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor

Türkiye'de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı İstanbul'da 719, Ankara'da 448, İzmir'de ise 412'ye ulaştı

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş:

"1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi"

"SARB-83, yakın zamanda farklı güdüm kitleriyle kullanılabilecek stratejik bir mühimmatımız olarak kullanıma hazır"

"SARB-83'ün benzeri olarak MK-83 uçak bombalarımız var. Bunların delici özelliği bulunmuyor, SARB-83'te ardışık delicili harp başlığı var ve bu teknolojiyi uçak bombasında kullanan dünyada belki tek ülkeyiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3 - Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet "şiddetli yağış ve sel" oldu

Ülkede geçen yıl 332 şiddetli yağış ve sel afeti rapor edilirken, ikinci sırada 257 olayla fırtına yer aldı

Geçen yıl şiddetli yağış ve sel, dolu ve yıldırım gibi afetler en fazla haziranda oluştu

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Mustafa Şentop, Kıbrıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:59 Kaynak: AA

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