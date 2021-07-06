GÜNDEM / 6 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verileri paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Ankara- İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Ankara-İstanbul hattında saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT, ekspres olacak. Bu tren, sadece Eskişehir ve İstanbul- Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19 nedeniyle geçen yıl düşen organ nakli sayısında artış başladı

Geçen yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 5 bin 502 olarak kayıtlara geçen organ nakli sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 703 oldu

Türkiye'de halen 952'si kalp, 68'i akciğer, 20 bin 878'i böbrek, 1716'sı karaciğer, 283'ü pankreas, 1293'ü de kornea olmak üzere 25 bin 190 hasta organ ve doku nakli bekliyor

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci:

"Nakil bekleyen hastalar için daha çok gönüllüye ihtiyaç var. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranması, bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

3- Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit

2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren milli sporcu, ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak

Neslihan Yiğit: "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2012'de tecrübesizdim, şu an daha tecrübeliyim. Umarım güzel sonuçlarla dönebiliriz"

"En büyük hayalim dünya sıralamasında ilk 10'da yer almak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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