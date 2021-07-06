Üye Girişi
GÜNDEM / 6 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Temmuz 2021

06.07.2021 08:58
GÜNDEM / 6 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verileri paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Ankara- İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Ankara-İstanbul hattında saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT, ekspres olacak. Bu tren, sadece Eskişehir ve İstanbul- Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19 nedeniyle geçen yıl düşen organ nakli sayısında artış başladı

Geçen yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 5 bin 502 olarak kayıtlara geçen organ nakli sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 703 oldu

Türkiye'de halen 952'si kalp, 68'i akciğer, 20 bin 878'i böbrek, 1716'sı karaciğer, 283'ü pankreas, 1293'ü de kornea olmak üzere 25 bin 190 hasta organ ve doku nakli bekliyor

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci:

"Nakil bekleyen hastalar için daha çok gönüllüye ihtiyaç var. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranması, bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

3- Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit

2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren milli sporcu, ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak

Neslihan Yiğit: "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2012'de tecrübesizdim, şu an daha tecrübeliyim. Umarım güzel sonuçlarla dönebiliriz"

"En büyük hayalim dünya sıralamasında ilk 10'da yer almak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Senegal, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Temmuz 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi 15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 15:02 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek 14:39 Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay 14:22 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri
15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı
15:58 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar
15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi
15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
15:38 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim
15:32 Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
15:09 Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapacak Barcelona'ya, Filistin tepki gösterdi
15:01 Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı
14:21 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay
14:12 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar         
15:59
Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi         
15:57
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı         
15:50
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı         
15:44
Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler         
15:34
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı         
15:01
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor         
14:34
Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti         
14:13
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim         
13:59
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da         
13:10
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 16:03:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 6 Temmuz 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement