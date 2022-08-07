Aksaray haberi: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aksaray'ın tarım ve tarıma dayalı sanayinde son yıllarda kat etmeye çalıştığı mesafenin ilgi alanında olduğunu söyledi.

Kirişci, kentte bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlıkta 5 ayı geride bıraktığını, değişik vesilelerle Ankara'dan Adana'ya giderken Aksaray'da sıklıkla mola verdiğini dile getirdi.

Bugün, kentte Tarım ve Orman Bakanlığıyla alakalı değerlendirmeleri paylaşma ortamı bulacaklarını belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Aksaray önemli bir ilimiz. 1967'den sonra ilk il. Aksaray'ın bu noktaya gelmesine katkıda bulunmuş herkese çok teşekkür ediyorum. Ormancılık, gerek alan olarak gerekse de uygulamaları itibariyle Aksaray'da pek yok. Aksaray'ın tarım ve tarıma dayalı sanayi anlamında son yıllarda kat etmeye çalıştığı mesafe Bakanlık olarak ilgi alanımızdadır. Bunu gerçekten önemsiyoruz. Bakanlık olarak yaptıklarımızı anlatmak adına sahadayız. Bizzat vatandaşlarımızın yaşadıklarını öğrenmek, yaptıklarımızın da ne ölçüde isabetli olup olmadığını test etmek adına bu ziyaretler bizim için altın değerinde. Ben ve bakan yardımcısı arkadaşlarım özellikle bu süreçte tamamıyla sahadayız."

Kirişci, bu toplantıların amacının, sektör temsilcileri ve paydaşlarıyla bir arada olmak, onları dinlemek ve anlamak olduğunu sözlerine ekledi.