GÜNDEM / 7 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 7 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında, Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında, Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanında, Kağıthane Millet...

GÜNDEM / 7 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında, Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında, Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanında, Kağıthane Millet Bahçesi planlama alanında ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Medikal malzeme ithalatına "teşvik" freni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli imkanlarla kan tüpü, enjektör ve serum seti üreterek 50 milyon dolarlık ithalatı önleyecek tesiste incelemelerde bulundu

Bakan Varank:

"Yüksek teknolojili ürünlerde üretim kabiliyetlerimizi artırmak ve sanayinin her alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık"

"Yerlileşme oranları arttıkça sanayimiz daha dirençli olacak ve ülkemiz ekonomisi güçlenerek yoluna devam edecek"

"Sağlık ürünleri sanayisine milli güvenlik politikası olarak bakıyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Sistemle 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Kahve yatırımcıya acı geldi

Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün yüzde 9,4 ile kahve olarak belirlendi

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen:

"Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede kafe ve restoranların kapanması kahve talebini düşüren unsurlardan bir tanesi oldu"

"Virüs nedeniyle uluslararası kahve zincirleri de birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı"

"Çin olmak üzere kahve mağazalarının yeniden açılması, kahve fiyatlarındaki düşüşün sonuna gelinmiş olabileceği beklentilerini de artırıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Gaziosmanpaşa, Murat Kurum, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 7 Haziran 2020 - Son Dakika

Son Dakika

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