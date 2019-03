Gündem / 7 Mart 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mardin/12.00/Siirt/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marriott Hotel'de muhtarlarla bir araya gelecek, partisinin İYİ Parti ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak.



(Ankara/10.00/Aydın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenecek "Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın Kongresi" ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek "Koruyucu Aile Yemeği"ne iştirak edecek.



(İstanbul/09.30/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtar adaylarıyla buluşacak, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katılacak, esnafı ve AK Parti Beykoz ilçe seçim koordinasyon merkezini ziyaret edecek, Tokatköy son durakta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenecek.



(İstanbul/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları ve taksi şoförleri ile sohbet toplantısı yapacak, tüm dinlerin temsilcilerinin katılımıyla basın açıklamasında bulunacak, genç sivil toplum kuruluşu liderleriyle bir araya gelecek, Karabağlar'da seçim koordinasyon merkezi açacak.



(İzmir/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla bir araya gelecek, Dizdariye Mahallesi'nde, Çatalca'da ve Beyoğlu'nda vatandaşlara hitap edecek.



(İstanbul/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı çerçevesinde "Türk Turizminin Değerlendirilmesi ve Beklentileri" konulu basın toplantısı düzenleyecek.



(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşecek, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'nu tanıtmak üzere OECD'de konuşma yapacak.



(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi Prens Adaları Bölgesi Yapay Resif Uygulaması açılışına ve "Anadolu 500" ödül törenine katılacak.



(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı ve protokol imza töreni ile Türkiye-Polonya İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.



(Varşova) (Fotoğraflı)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.



(Bolu/10.00-13.30/Düzce/14.45-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



5- TÜİK, 2018 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Divan şairi Nesimi'nin doğumunun 650. yılı nedeniyle Türk Edebiyatı Vakfında etkinlik düzenlenecek.



(İstanbul/17.00)



2- CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu, Hafız Yunus Balcıoğlu'nun solistliğinde "Niyaz İlahileri" ile sahne alacak.



(İstanbul/20.00)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Suffe Kur'an Kursu'nu ziyaret edecek, Kurşunlu Camisi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Programı'na katılacak.



(Diyarbakır/14.00/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları:



FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK gereği kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(Düzce/10.30)



Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında örgütün mahrem imamının da olduğu iddia edilen 30 eski polisin yargılanmasına başlanacak.



(Adana/09.30)



SPOR



1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımını Volkswagen Arena'da ağırlayacak.



(Madrid/23.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.



(Schio/22.30)



5- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



6- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın açılış töreni Wish More Otel'de yapılacak.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/17.00)



ÖZEL HABER



1- Pekcan'dan kadınlara "cam tavanı kırın" çağrısı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:



"Ben bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum, üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar"



"Hayatım boyunca genelde erkeklerin olduğu pozisyonlarda görev yaptım. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin olduğunuz zaman ve konunuza vakıf olduğunuzda sadece saygı görüyorsunuz"



"Kadınlarımızın hepsini girişimci olmaya davet ediyorum. Hükümetimizin esnafa, sanatkara, KOBİ'lere çok fazla desteği var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunlardan yararlansınlar"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



2- "Sahipsiz çocuğun uyuşturucu kullanacağı algısı yanlış"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



"Hep şöyle söylenir 'Sahipsiz çocuklar uyuşturucu kullanır'. Hayır, (kullananların) yüzde 67,7'si anne babası ile birlikte oturuyor. Anne babası arasındaki şiddet durumu, yüzde 44'ünde hiçbir şiddet söz konusu değil. Şu an bu konuda en çok dikkatli olması gerekenler ailelerdir. Hele düzenli, rutin aileler. 'Bende bir problem olmaz' diyen ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir"



"Uyuşturucuyu nereden temin ediyor? Arkadaş çevresinden yüzde 71... Aileler, arkadaşlarına bakacaklar"



"Artık sokaklarda her gün gördüğümüz manzaraları çok seyrek ve görmemeye başladık. Sebebi şu, özellikle Bonzai konusunda ciddi operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Çünkü Bonzai öldürücü hem de ucuz"



"Coğrafyamızın dezavantajı da var avantajı da var. Burası nasıl enerjide güvenli geçiş coğrafyası ise uyuşturucuda da bir geçiş coğrafyası, bir hedef coğrafya. Onun için biz rotaları saptırmalıyız"



(Sertaç Bulur/Ankara)



3- Antarktika seferinin kadın kahramanları



Türkiye'nin 3'üncü kez düzenlediği ve bir bilim kadınının liderlik ettiği Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 5'i Türk, toplam 8 kadın "beyaz kıta"da çalışmalarda bulundu



3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:



3'üncü seferde bundan önce yapılanlara kıyasla en yüksek kadın sayısına ulaştık, bu çok gurur verici bir durum"



Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen:



"Ülkemize başarıyla döndüğümüz için gayet mutluyum, en büyük dileklerimden bir tanesi, ileride dünyamıza yön verecek küçük kız çocuklarımızı sporla, bilimle buluşturabilmek ve buna vesile olabilmek"



(Dilara Zengin/Antarktika)



***



