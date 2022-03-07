GÜNDEM / 7 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 7 Mart 2022

07.03.2022 09:22
GÜNDEM / 7 Mart 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hak-İş tarafından The Green Park Otel'de düzenlenecek "11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Otel'de düzenlenecek "Yargı Teşkilatı Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Törenleri" ve "Bocce Turnuvası Şampiyonu Takıma Kupa Takdimi"ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Osmaniye/09.00-17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, Yukatel Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/İstanbul/Gaziantep/20.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Balıkesirspor-Altaş Denizlispor maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/20.00)(Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası Arkas Spor- Sorgun Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00)Fotoğraflı)

***

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AK Parti Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 7 Mart 2022 - Son Dakika


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