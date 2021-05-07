GÜNDEM / 7 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 7 Mayıs 2021

07.05.2021 08:59
GÜNDEM / 7 Mayıs 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Cemil Erhan için Patnos Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Ağrı/12.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Gönül Sohbetleri" ile "TÜGVA Gelişim Akademisi" programlarına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/18.00/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptıracak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Etap meyve bahçelerinde incelemelerde bulunup basın açıklaması yapacak, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü, ardından Banvit Fabrikası'nı ziyaret edecek, Nora Su Ürünleri'nde midye hasadına katılacak.

(Balıkesir/11.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, mart ayı dış ticaret endekslerini ve 2019 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği'nin içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla Sosyal Zirve düzenlenecek.

(Porto)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Pınar Karşıyaka, İspanyol ekip Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Günün diğer yarı final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) karşı karşıya gelecek.

(Nizhny Novgorod/19.00/21.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçları yapılacak.

(Gaziantep/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son haftası, Beypiliç Boluspor- Eskişehirspor ve Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/16.00/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)

4- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

(Maribor/17.00)

5- CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında ev sahibi Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/22.00)

6- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesinde erkeklerin müsabakaları başlayacak, kadınların maçlarına devam edilecek.

(İzmir/09.00)

7- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda kadınlarda müsabakalar başlayacak; serbest stil mücadelesi tamamlanacak.

(Sofya/10.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türk hava sahasından bu yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Salgın sebebiyle tüm dünyada havalimanlarındaki yolcu sayısı ciddi oranda azalırken, aldığımız tedbirler sayesinde yolcularımız seyahatlerine, havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği içinde devam ediyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, AA'ya konuştu

"İran, Türkiye ve Suudi Arabistan yan yana durursa ve birlik içinde hareket ederse bölgenin çehresi tamamen değişir. Bu çok kolay gerçekleşebilir. 3 ülke arasındaki ortak paydalar ihtilaflı oldukları konulardan onlarca kat daha fazladır"

"Seçim (İran'daki seçim) atmosferi çok durağan, hiçbir zaman böyle olmamıştı. Nasıl olacağı gelişmelere bağlıdır. Birçok gelişme yaşanabilir"

"Geçmişte sandıkları tek tek ilan ediyorduk. 44 binden fazla sandığın içindeki oylar tek tek sayılıyor ve ilan ediliyordu. Yapılan son 2-3 seçimde sandıklar ilan edilmiyor. Bu iyi bir şey değil"

(Muhammet Kurşun/Tahran)

3- Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Bağışlar sayesinde ülkemizde ve 18 ülkede 8 milyondan fazla ihtiyaç sahibine el uzatma imkanı bulduk. Yardımlar için toplamda 200 milyon liranın üzerinde bir bütçe kullandık"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım:

"Ülke genelinin yanı sıra Suriye, Yemen, Libya, Lübnan, Somali, Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki mazlumlara Türkiye'nin güçlü elini uzatıyoruz, uzatmaya da devam edeceğiz. Afrika'da yolumuzu gözleyen mazlumları asla yalnız bırakmayacağız"

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal:

"Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl da uzak diyarlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 7 Mayıs 2021 - Son Dakika


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