GÜNDEM / 7 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yapacak.

(Diyarbakır/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı ile Güdül Belediyesini ziyaret edecek, 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali ve Türkiye Jokey Kulübü TBMM Kupası Koşusu'na katılacak.

(Ankara/10.00-16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe, Medipol Başakşehir- Galatasaray ve Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/İstanbul/16.00/19.00/Adana/19.00)(Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig gruplarında 38'inci ve son hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son haftası Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka- Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor- Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom-Galatasaray Nef maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/19.00/Bursa/Ankara/19.00)(Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi üçüncü maçta karşılaşacak.

(Ankara/16.00)(Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Ankara'da başlayacak.

Yarı final mücadelelerinde Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ile de Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.30/16.00)(Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 15. haftadan ertelenen Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/15.00)(Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı ABD'deki Miami Grand Prix'inde sıralama turları koşulacak.

(Miami/23.00)(Fotoğraflı)

8- Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi son antrenmanına Ülker Stadyumu'nda taraftarı önünde çıkacak.

(İstanbul/17.45)(Fotoğraflı)

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