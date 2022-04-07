GÜNDEM / 7 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 7 Nisan 2022

07.04.2022 08:57
GÜNDEM / 7 Nisan 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit aileleri onuruna iftar verecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit aileleri onuruna iftar verecek.

(TBMM/19.25)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, KVKK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk-İş temsilcileri ve sokak toplayıcıları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.25)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İzmir/11.40/13.20/14.50)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2021 Yılı Rize İhracatının Yıldızları Ödül Töreni"ne katılacak.

(Rize/17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

MHP'nin Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.45/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam edecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.

(Brüksel)(Fotoğraflı)

3- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzec Duda, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelecek.

(Londra)(Fotoğraflı)

4- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Final organizasyonunda Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi üçüncülük, ev sahibi ülkeden Tango Bourges ile İtalya'nın Umana Reyer takımları da final maçında karşı karşıya gelecek.

(Bourges/18.00/21.00)(Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Filibe/16.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbolda 8-10 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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Mustafa Şentop, Ankara, Şehit, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 7 Nisan 2022 - Son Dakika
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