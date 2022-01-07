İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

14.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'ne katılacak.
09.30-19.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek, Dereağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılış, Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma ile "Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri" törenlerine katılacak.
12.00/14.00 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde toplu açılış ile Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma törenlerine katılacak.
Kaynak: DHA
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