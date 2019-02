Gündem / 7 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak.



(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL'yi, AK Parti İl Başkanlığını ve İnegöl Erken Çocukluk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle protokol imza törene katılacak, okul yöneticileriyle bir araya gelecek.



(Bursa/10.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'na iştirak edecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi Türbesi ile AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapacak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Bilecik/15.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nın 55. yıl ödül törenine katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına ve "Tarım Bakanları Zirvesi"ne katılacak, konuk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak.



(İzmir/10.10-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.



(Ankara/17.30)



6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



7- TÜİK, 2018 yılı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün Yargıtay imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında olduğu 10 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valiliği ve Yüreğir Atletizm Merkezi'ni ziyaret edecek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak, Adana Yeni Stadyumu'nda inceleme?de bulunacak.



(Adana/09.45/10.45/12.58/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Manisa/20.30) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda iki Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)



5- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 turundan itibaren eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yapılacak.



(Münih/13.00)



ÖZEL HABER



1- Tüm kurumların tarihi hafızası tek çatı altında toplanıyor



Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal:



"Türkiye'de arşivciliğin en güçlü merkeze bağlanması yani Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan uhdesi altına alınmış olması, artık arşivlerimizin tek bir merkezden, herhangi bir keşmekeşliğe sebebiyet vermeyecek, güçlü bir şekilde yönetimini beraberinde getirecektir"



"Kamu kurumlarında yapılan arşiv iş ve işlemleri konusunda denetleme hakkı, bunları takip etme hakkı, bu evrakın arşive intikali gibi konularda Devlet Arşivleri Başkanlığı yetkili kılınmıştır"



"Yeni hükümet sistemiyle Türkiye'de arşivciliğin önemli bir yol aldığını, bu konudaki eksikliklerin giderildiğini ve gelecekte inşallah hiçbir sorun kalmayacak şekilde temellerin atıldığını söyleyebilirim"



(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)



2- Darbeci albay, "hafıza kaybı" yalanına sarıldı



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, tüm askerlerin savunmalarda halka ateş açtığını gördüklerini söyledikleri ve iddianamede yer alan görüntülerde ateş açtığı belirlenen sanık eski albay Zeki Demir, inkar politikasını "hafıza kaybı" yalanıyla sürdürdü



Darbe girişiminden yargılanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ile buluşan darbeci Demir'in daha sonra İBB binasını ele geçirdiği, hedef gözeterek ateş ettiği, polislerle çatıştığı ve darbeci askerleri koordine ettiği görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı



Dava kapsamında savunma yapan erlerin aleyhinde ifade verdiği darbeci sanık Zeki Demir:



"Gerek polislere gerek savcılığa verdiğim ifadede hiçbir şeyi hatırlamadığımı söyledim, şimdi de hatırlamıyorum"



(Enes Can-Mustafa Hatipoğlu-Melike Gallenkuş/İstanbul)



3- Sömestir tatiline yarım milyar lira harcadık



Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu:



"Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı"



"Sömestirde tatil için yaklaşık 500 milyon lira harcama yapıldı"



(Yusuf Şahbaz/ İzmir)



***



