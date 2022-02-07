GÜNDEM / 7 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ders zilini Tuzla GİSBİR Ortaokulu açılış töreninde çalacak. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da törene iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, mayısta Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı yapılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporcu Furkan Akar kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede çeyrek finalde yarışacak.

(Pekin/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kocaelispor- Beypiliç Boluspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasına Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda Bitçi Erkekler Türkiye Kupası ve Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı)

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