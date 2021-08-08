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GÜNDEM / 8 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Ağustos 2021

08.08.2021 08:57
GÜNDEM / 8 Ağustos 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.

(Muğla/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da kapanış seremonisiyle sona erecek.

(Tokyo/14.00) (Fotoğraflı)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 10. ayağı Styria Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/15.00)

ÖZEL HABER

1- Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018'de 150 bin 611, 2019'da 295 bin 704, geçen yıl 3 bin 128, bu yılın ilk yarısında ise 1542 araç için "Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA Sistemi)" üzerinden "araç kayıttan düşme" ve "bertaraf formu" düzenlendi

Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 125 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 21'i entegre 25 lisanslı hurda metal ÖTA işleme tesisi bulunuyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak ikinci temmuz ayı yaşandı

Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek ortalama sıcaklık 2000 yılı temmuz ayında kaydedildi

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir:

"Sıcaklığının yükselmesi küresel bir sorundur. Türkiye'yle birlikte dünyada önümüzdeki yıllarda sıcaklığın yükselmesi devam edecek"

"Küresel ısınmaya neden olan bu durum nedeniyle tüm ülkeler sera gazlarını ilk önce kontrol altına almalı ve daha sonraki aşamada sera gazların azaltılması için ülkeler arası iş birliği ve ortak hareket edilmesi şarttır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

3- Posta sektöründeki "yetkilendirme şartları" güncelleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi ve hizmetlerin tüketici memnuniyetini artıracak kaliteyle sunulması amacıyla yönetmelik taslağı hazırladı

Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılarının asgari 1 milyon lira ödenmiş sermaye ile 42 öz mal motorlu taşıta sahip olması gerekecek

İl veya iller bazında bu işleri yapacaklarda en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye ve 5 öz mal motorlu taşıta sahip olma şartları aranacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

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Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Ağustos 2021 - Son Dakika


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