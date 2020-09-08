GÜNDEM / 8 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Eylül 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM / 8 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi videokonferans yöntemiyle basına kapalı toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 dönemine ilişkin girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

2- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında oynanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - CHP 97 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Dünyanın en eski birkaç partisinden biri olan CHP, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kalırken, kuruluşundan bu yana 37 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştirildi

CHP 97. yaşını, yarın akşam Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda, eski CHP genel başkanları, parti yöneticileri, eski ve yeni milletvekilleri ve parti örgütlerinde görev alanların katılımıyla düzenlenecek etkinlikle kutlayacak

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı duruş, Kuvayımilliye ruhu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vardır"

(Barış Gündoğan/Ankara)

2- İhracatta 8 sektörün en büyük alıcısı Almanya

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, yılın 8 ayında Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke olurken, bu ülkeye ihracat 2019'un ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 8 milyar 838 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleşti

Türk ihracatçılar, söz konusu dönemde Almanya'ya 2 milyar 126 milyon 390 bin dolarlık otomotiv, 1 milyar 958 milyon 154 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 614 milyon 509 bin dolarlık demir ve demir dışı metal ürünleri sattı

Almanya, 8 ayda Türkiye'den 430 milyon 752 bin dolarlık makine aksamları, 330 milyon 251 bin dolarlık iklimlendirme sanayisi ürünü, 274 milyon 377 bin dolarlık fındık ve mamulleri, 166 milyon 697 bin dolarlık meyve sebze mamulleri, 74 milyon 239 bin dolarlık deri ve deri mamulleri satın alarak, söz konusu sektörlerin bir numaralı alıcısı olarak kayıtlara geçti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor"

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ertaç Özeroğlu:

"Bizler sağlıkçılar olarak insanımızın sağlığı için çalışıyoruz. İnsanımızın da bize yardımcı olmasını ve işimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Bu hastalıkla ancak bu şekilde baş edebiliriz. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Kazcı:

"Hastanın nefesini zorlanarak aldığını görmek bizim için de çok zor oluyor, aynı odada olmak gerçekten etkileyici"

Dahiliye uzmanı Dr. Zeynep Öztürk:

"Özellikle kurallara uymayanları gördüğümüzde bu durum bizi derinden üzüyor, insanlarda bir rehavet söz konusu ancak bunun dönüşünü gerek yaşlılarda gerekse gençlerde çok acı bir şekilde görüyoruz"

(Günay Nuh/Ardahan)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Eylül 2020 - Son Dakika


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