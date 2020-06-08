GÜNDEM / 8 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 8 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliğini ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Bakan Kurum, Şehzadeler Belediyesini ziyaretinin ardından çeşitli bölgelerdeki kentsel dönüşüm alanları ile Yunuskent TOKİ alanında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Manisa/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (693 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenleyeceği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı

Taslağa göre:

Emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave edilecek

Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak

Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunlu olacak

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak

Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/ Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- KOSGEB'ten işitme engellilere online girişimcilik eğitimi

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt:

"Artık işitme engelli girişimci adaylarımız da hiçbir zorluk yaşamadan bu eğitimleri kolayca alabilecek"

"Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz. Onları da ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Terör örgütü YPG/ PKK'ya "bahar" darbesi

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, ilkbaharda düzenledikleri başarılı operasyonlarda 303 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu

Bu süreçte etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi Halide Tarı, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ve sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Özer İnce de bulunuyor

(Yunus Okur/Erzurum)

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Haziran 2020 - Son Dakika

Son Dakika

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