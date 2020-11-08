GÜNDEM / 8 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Kasım 2020

08.11.2020 08:59
GÜNDEM / 8 Kasım 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve bu yıl N Kolay isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi yapılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 8. hafta, MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Malatya/13.30/Kayseri/İstanbul/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor-Altınordu, Akhisarspor-Beypiliç Boluspor maçları oynanacak.

(Eskişehir/13.30/Samsun/Manisa/16.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Haliliye Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Altekma-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/12.30/İstanbul/14.00/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

6- MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 12'nci ayağı Avrupa Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Valensiya/16.00)

7- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası maçları Kartepe'de başlayacak. Kupanın ilk gününde 8 maç yapılacak.

(Kocaeli/13.00-20.15) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 2 maç oynanacak.

ÖZEL HABER

1- Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan "ev ziyaretinde bulunmayın" uyarısı:

"Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlike yapılmamalı. İnsanlar dışarıda tanımadığı kişilerden kendine koronavirüs bulaşabileceğini düşünüyor ama sevdiklerinden yakın arkadaşlarından akrabalarından hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor"

"Kalabalık her ortam hastalığın yayılması için önemli bir risk. Kalabalığın İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de azaltılması gerekiyor"

"(Kovid-19) Erken tedavi, hastalığın zatürreye dönüşme oranını azaltıyor. Hastane ve yoğun bakım yatışları azalıyor. Hastalığın ağır seyrettiği risk gruplarında yer alan kronik hastalıkları olan belli yaşın üzerindeki kişilerin artması ile birlikte sağlık kapasitesinin üzerindeki yük artıyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

"Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım"

"Geniş ciğerleri sanki yumruk kadar küçülmüş hissediyorsun. Nefes alırken dahi insan terler mi, yorulur mu, nefes alırken dahi yoruluyordum"

(Ömer Ertuğrul/Yozgat)

3- Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Dünya Posta Birliği'nin 27'nci Kongresi 2021 yılında Fildişi Sahili'nde veya pandemiyle mücadele koşullarının sağlanamaması durumunda İsviçre'de gerçekleştirilecek

Kongre tarihine kadar Dünya Posta Birliği'nin İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yürütmeye devam edecek

UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:

"Her dönem yeniliğe açık olan posta teşkilatları, çağın gereklerine göre hareket ederek hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Kongre, Fuar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Kasım 2020 - Son Dakika


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