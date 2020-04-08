GÜNDEM / 8 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 8 Nisan 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

GÜNDEM / 8 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Pekin, Seul ve Roma büyükelçilerinin video konferansla katılacağı "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği Konferansı"nda konuşacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşecek.


(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER


1- Kovid-19 aşısı için üç üniversiteden ortak çalışma

Türkiye'de Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için TÜBİTAK tarafından desteklenen aşı geliştirme projeleri arasında ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe akademisyenleri ortak çalışmalarıyla yer aldı


Üç üniversitenin öğretim üyeleri, aşının bağışıklık sistemini harekete geçiren adjuvan isimli bileşeninin seçimi ve antijenlerin üretimi konusunda çalışmalarını yoğunlaştıracak


ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel:


"Influenzaya göre koronavirüsteki mutasyon hızı daha düşük. Bu durum, aşının daha uzun süre etkin kalması yönündeki umutlarımızı güçlendiriyor"


(Selma Kasap/Ankara)


2- Oğlunu kaybettiği Kovid-19'dan kurtulan 83 yaşındaki kadından "Evde Kal" mesajı

Antalya'da hastaneden taburcu edildikten sonra alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Ayşe Polat, kendisine sarılmak isteyenleri, "Sarılmak da ağlamak da yok. Güçlü olacağız, bunun üstesinden birlikte geleceğiz" sözleriyle uyardı


Oğlunun ölüm haberini aldığında kendisinin de hasta olduğunu öğrenen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Polat:


"Bu virüsten kurtulmak için rica ediyorum, Türkiyem evde kalın. Çok kötü bir hastalık. Öz evladımı Kemal'i bu virüsten kaybettim, diğer oğlum 25 gündür yoğun bakımda"


"Oğlum aslında sigaradan öldü, sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Sebebi virüs oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor"


(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Bursa başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'i içine alan yaklaşık 6 milyon nüfusluk bir bölgeye hitap eden Bursa Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana geçen 9 aylık sürede verdiği ileri sağlık hizmetiyle hastalara şifa oluyor


Çevre illerin ileri sevk merkezi konumuna gelen hastane, 459 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında öne çıkıyor


(Elif Özlem Çelikler/Bursa)

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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Son Dakika

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