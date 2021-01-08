GÜNDEM / 8 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul edecek.

(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenlenecek " Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni ile İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/09.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı etkinliğine ve İzmir Ticaret Odasında Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (TDOSB) gelişmeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak, Oda bünyesindeki tarımla ilgili komiteleri temsil eden meclis üyeleriyle toplantı yapacak.

(İzmir/10.00-14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının desteği, oda ile borsaların katkıları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, TOBB'un ABD'de kurduğu "Türkiye Ticaret Merkezi Şikago Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Madrid'de görüşecek, görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılması ve Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Doha)

4- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

(Lyon/22.45)

2- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek

Yüzde 81'i engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım ilişkisi sebebiyle çalışamayacak durumdaki kişilerin yararlandığı sosyal yardım programı sayısını 2020 itibarıyla 43'e çıkaran Bakanlık, bu desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki dezavantajlı hanelere ulaştı

Salgının etkilerini en aza indirmek için SYDV'lere 2020'de toplam 5 ek periyodik pay gönderildi, bu payların toplam tutarı 902 milyon 34 bin 223 liraya ulaştı

Yoksul durumdaki ailelere bugüne kadar toplam 1,7 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlanırken kronik hastalıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin de elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılandı

"Kronik Hastalık Yardım Programı" ile tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 7 bin 746 ihtiyaç sahibi vatandaşa 96 milyon lira nakdi yardım yapıldı

(Burcu Çalık-Ankara)

2- GRAFİKLİ - "Sanayi ve teknoloji üssü" Kocaeli 2020'yi 12,2 milyar dolarlık ihracatla kapattı

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan Kocaeli, geçen yıl 184 ülke ve bölgeye dış satım gerçekleştirdi

Ülke ihracatındaki payı yüzde 7,2 olan kentten en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, Slovenya, Almanya, Belçika ve Hollanda oldu

(Şahin Oktay/Kocaeli)

3- Otomotiv sektörü, iç ve dış performansıyla ekonomiye can suyu oldu

Ticaret gerilimleri, salgın ve kurdaki hareketlilik gibi gerekçelerle üst üste 2 yıldır dış satım hacmi daralan otomotiv endüstrisi, tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'nin ihracatından yüzde 15,1 pay alarak ipi göğüslemeye devam etti

Geçen yıl sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya, dış satımını en çok artırdığı ülke de Mısır oldu

Türkiye otomotiv pazarı, salgın döneminde Avrupa'ya göre pozitif ayrışırken iç pazar, canlı ve dinamik kalmaya devam etti

(Abdulselam Durdak/Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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