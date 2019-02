Gündem / 8 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

(Sivas/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret edecek, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katılacak.



(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programına katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Merkez Çarşı ve Gölpazarı İlçesi esnafını ziyaret edecek, Vezirhan AK Parti Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılacak, Gölpazarı AK Parti İlçe Başkanlığında ziyaret ve istişare toplantısı gerçekleştirecek ve Osmaneli AK Parti İlçe Başkanlığında istişare toplantısına katılacak.



(Bilecik/09.30-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz, Kınık, Ödemiş ve Menemen'de bazı inceleme ve temaslarda bulunacak, çiftçilerle bir araya gelecek.



(İzmir/10.30-17.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak.



(Romanya) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranları ile geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Birleşmiş Milletler'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor.



(Cenevre/Washington)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan doktor ve sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Adana/ 09.30)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Kayseri/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(İstanbul/20.45/Milano/22.45) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Türkiye'den Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in de yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde yapılacak.



(Mies/14.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- "Sigarasız hayat" için Bakanlığa 900 bin başvuru



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:



"Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği veriyoruz. 2010'dan bugüne 900 bin kişiye ücretsiz ilaç sağladık. Son kararnamemiz ile bu desteğin kesintiye uğramamasını da temin etmiş olduk"



"Sosyal medyada sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler, günlük hayatın bir parçası gibi yansıtılıyor. Sosyalleşme, özgürleşme veya modernleşme gibi temalarla birlikte sunuluyor. Gençlere yönelik içerikler, özendirici bir algı unsuru olarak paylaşılıyor"



"Bu yılın başından itibaren 386'sı Sağlık Bakanlığı, 90'ı üniversiteler bünyesinde olmak üzere toplam 521 sigara bırakma polikliniğinde 766 hekim tarafından 2 milyon 283 bin 871 kişiye hizmet sunuldu"



(Duygu Yener/Ankara)



2- Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı



Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı



Altın mevduatı en fazla artan illere bakıldığında, Batman, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Bingöl ve Mardin gibi Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin zirvede yer alması dikkati çekti



Geçen yılın sonu itibarıyla 2017'ye kıyasla altın mevduatı Batman'da yüzde 177,2, Şırnak'ta yüzde 135,1 ve Hakkari'de yüzde 129,5 arttı



Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip iller 12,9 milyar lirayla İstanbul, 4 milyar lirayla Ankara ve 2,2 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



3- Darbeci yarbay "Aldatıldık" dedi telsiz konuşmaları ortaya çıktı



İstanbul'daki "ana darbe" davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, "Yurtta Sulh Biziz" WhatsApp grubunda da yer alan ve kalkışmaya ilişkin düzenlenen toplantıya katılan darbeci eski subay Şakir Çınar, olay günü darbeci general Özkan Aydoğdu ile kalkışmaya ilişkin telsiz konuşmalarının da bulunmasına rağmen savunmasında sürekli olarak aldatıldığını ve kandırıldığı öne sürerek hakkındaki suçlamaları inkar etti



Çınar, darbe girişimi için oluşturulan WhatsApp grubundaki mesajlarını, "komutanının gönlünü almak" için yazdığını öne sürdü



Kendisiyle birlikte hareket eden darbecilere, "silah kullanma yetkilerinin bulundugˆu ve direnen kis¸ilere yo¨nelik bu yetkinin kullanılması gerektigˆini" söylediği tespit edilen Çınar, savunmasında ise "emniyete yardım için gittiğini" belirterek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.



(Enes Can - Mustafa Hatipoğlu - Melike Gallenkuş/ İstanbul)



***



Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

