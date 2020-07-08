GÜNDEM / 8 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam ilçesinde Çam Otel'de düzenlenecek "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Çanakkale) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesine, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe-MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Trabzon/18.30/İzmir/Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İlk yarıda 422 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik

Deri ayakkabı sektörü, yıla yüzde 17,5'lik ihracat artışıyla başlamasının ardından ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda dip seviyeleri görse de ilk yarıda toplam 422 milyon dolarlık dış satıma ulaştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş kaydeden deri ayakkabı ihracatı, haziranda hızla yükselişe geçerek toparlanma sinyali verdi

Sektörün haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 artarak 65,9 milyon dolar oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor"

Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla koronavirüse yakalanan ve hastanede 16 gün tedavi gören Ferhat Şanlı, kızıyla beraber yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Tedavi sürecinde 25 yıldır içtiği sigarayı bırakan Şanlı:

"Hastaneye yattık. O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor. Bu süreçte insanların morali iyi olursa çok iyi olur"

"Hastalık sigara içenleri sevmiyor. Baktım ki bu süreçte sigara beni gerçekten rahatsız ediyor. Hastanedeki üçüncü gün 'Ferhat bu sigara seni yolda bırakacak, en iyisi sen bu sigarayı bırak.' dedim. 40 yaşındayım. 15 yaşımdan beri günde en az bir paket sigara içiyordum. Hastanedeki üçüncü günde sigarayı kırdım ve attım"

(Orhan Kuzu/Karabük)

3- AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB Konseyi'nden Kovid-19 salgınının spordaki etkilerini azaltmak için destek çağrısı

Konsey, salgının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için ortak çözüm önerileri belirledi

Konsey kararından: "Spor sekto¨ru¨nu¨ korumak, desteklemek ve sporun vatandas¸ların fiziksel ve zihinsel sagˆlıgˆına gelis¸imine katkısını sagˆlamak ic¸in yerel, ulusal, bo¨lgesel ve AB du¨zeyinde daha fazla c¸aba go¨sterilmesi gerekmektedir"

"Spor sekto¨ru¨nu¨n faaliyetleri, ilgili tu¨m taraflar ic¸in gu¨venli ve emniyetli kos¸ullarda devam etmelidir. Kovid-19'un yayılmasını o¨nlemek ic¸in spor sekto¨ru¨nde uygulanan o¨zel o¨nlemlerin gevs¸emesi, potansiyel risklerin degˆerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir"

"I·lgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Kovid-19 salgınının spor sekto¨ru¨ u¨zerindeki etkisini azaltmak ic¸in gerekli destegˆi sagˆlamak ic¸in ulusal c¸abaları destekleyebilir"

(Hüseyin Doğru/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.