GÜNDEM / 9 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çekya Grand Prix'si yapılacak.

(Brno/15.00)

ÖZEL HABER

1- Adaylar, üniversiteleri "YÖK Sanal Fuarı" ile keşfetti

YÖK Başkanı Yekta Saraç:

"Sanal fuar 4 gün içinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stant ziyareti de yapıldı"

"Fuarın, adayların bilinçli ve daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

(Yıldız Aktaş-Ankara)

2- Türkiye'deki "güvenli tatil" imkanı tüm pazar ülkelerine tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler:

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm hedef pazarlarımızdan acente temsilcilerini, basın mensuplarını ülkemize davet ederek farklı destinasyonlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz"

"Ülkemizin güvenli olduğunu ve alınan tedbirlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü deneyimleyen tüm temsilciler, ülkelerine henüz dönmeden bile satış yapmaya başlıyor"

"Turizmin yeniden canlanması ve ülkeler arasında karşılıklı uçuşların açılması açısından büyük önem arz eden bu programdan son derece olumlu sonuçlar elde edildi"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Antik Çağ'dan günümüze yaşayan kent: "Assos"

İlk kazıya ABD'li arkeologlarca 1800'lü yıllarda başlanan Assos, 39 yıldan bu yana Türk bilim adamları tarafından yapılan çalışmalarla dünyaya tanıtılıyor

Bu yıl tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen ilginin azalmadığı antik bölge, en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alıyor

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan:

"Burası yaşayan bir kent. Yani antik dönemden bugüne kadar hiçbir zaman terk edilmemiş hala üzerinde yaşamın devam ettiği bir kent. Bunun dışında yine denizi insanlar tarafından oldukça tercih edilen bir merkez"

(Burak Akay/Çanakkale)

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