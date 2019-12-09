GÜNDEM / 9 Aralık 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi ile Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşecek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinoviv Buric'i kabul edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başlayacak.??

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Polat Renaissance Oteli'nde toplanacak.

Konferansın kapanışında basın toplantısı ve Afganistan, Çad, Filistin, KKTC ve Uganda ile anlaşma töreni düzenlenecek.

(10.30-19.00/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, kasım ayına ilişkin, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, konferans kapsamındaki hitaplarının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.10/14.00/14.10/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, "Dışişleri Konseyi" kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

Erbaş, Berlin Tu¨rk S¸ehitlik Camii Konferans Salonu'nda "Hedef Kitle: Gençlik" konulu konferansa katılacak.

(Ankara/10.00/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, AA muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 14. haftanın son maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 14. hafta Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü karşılaşmasıyla sona erecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes müsabakasıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşacak.

(Adana/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı

Yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, patates, kuru soğan ile dış ticarete konu kayısı ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere 26 ürün için 7 ürün masası oluşturulurken, bu masalar, söz konusu ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerisinde bulunacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Afetlerde hayatımızı "yerli uygulamalar" kurtaracak

Turkcell'in Acil Durum Butonu, deprem gibi acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlayacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan:

"Deprem başta olmak üzere afet ve acil durum konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu amaçla gerekli aksiyonlarımızı alarak özel ekiplerimizi oluşturduk"

"Normal durumlarda İstanbul'un mobil konuşma altyapısıyla saatte 48 milyon çağrı talebini yönetebiliyoruz. Bunun saatte 71 milyona çıkarılması için gerekli yatırım planımızı yaptık"

"Acil durumlarda doğrudan şebeke üzerinden arama yapmak yerine, internet üzerinden sesli arama da yapılabilen yerli mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim kurmak çok daha doğru"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- GRAFİKLİ- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor

(Özcan Yıldırım/ Ankara)

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