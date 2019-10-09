GÜNDEM / 9 Ekim 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesinin açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet" Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu Ankara Bölge Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni ile MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılacak, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Teknopark'ı ziyaret edecek.

(İzmir/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de resmi temaslarda bulunacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Emine Bulut cinayeti davası başlıyor

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.

(Kırıkkale/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Sakarya/09.50)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - Basketbol 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

4 - Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

5 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya'nın EWE Baskets takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

6 - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nin rövanşında Pınar Karşıyaka, İsveç'in Boras Basket takımını konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

7 - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 7'nci hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Tarıma uzaydan destek

TÜBİTAK Uzay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü GAP Bölgesi'nde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi, bölgede yapılan tarıma uzay teknolojileriyle destek vermeye devam ediyor

Tarımsal üretimde teknolojinin daha fazla kullanımına katkı sunan projenin ikinci aşamasında, en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor

(Dilara Zengin/Ankara)

2- Hackerlar, en çok sağlık sektörüne saldırıyor

Sigorta şirketi Chubb'ın "Rakamlarla Siber Saldırılar: Son 10 yılda Riskler ve Maliyetler" raporuna göre, siber saldırıya en çok sağlık sektörü maruz kalıyor

Siber risk yüzde 28 oranıyla bilgisayar korsanlığından kaynaklanırken, siber riskte şirkette çalışanların hatası ise yüzde 20 olarak belirlendi

Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday:

"Otonom araçların yaygınlaşması ile birlikte klasik kasko sigortası ortadan kalkabilir"

"Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde hackerlar tarafından sadece 1,6 milyon nokta atış saldırı gerçekleşti"

"100 trilyon civarında verinin Darkwebde dolaştığı söyleniyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - "Sanayi kenti" ihracatta doludizgin

"Sanayi kenti" Kocaeli'nin yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 11,2 milyar dolara yükseldi

İhracat performansını geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 35 artıran kimya endüstrisi, ihracat artışında önemli rol oynadı

(Şahin Oktay/Kocaeli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.