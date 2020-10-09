GÜNDEM / 9 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinde bulunacak, basın açıklaması yapacak, Adana Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantıları (Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis) sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

(Adana/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin açılışında yer alacak, Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Gen Bankası'nda incelemelerde bulanacak, Gördes Belediyesini ziyaret edecek, Gördes Gençlik Kongresi'ne, Concept Investment Tarım İşletmesi-Ceviz İşleme Tesisi'nin açılışına ve Karakeçili Tarım İşletmesinin ceviz bahçesinde hasada katılacak.

(İzmir/10.15/10.50/Manisa/12.35-16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı, Valiliği, PTT Başmüdürlüğü ve esnafı ziyaret edip çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mardin/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endeksleri ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalarla yansımaları izleniyor.

?(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, antrenmanın ardından yeni transferlerden Kemal Ademi, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak, Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.

(İzmir/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Spor Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

6- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'yla karşılaşacak.

(Podgorica/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığının

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1,2 trilyon liraya ulaşırken, ödenekte aslan payını yaklaşık 528 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı

Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 155 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 146,9 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı izledi

Sağlık Bakanlığına 77,4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 61,5 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 44,6 milyar lira ödenek ayrıldı

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

2- YPG/ PKK'lı teröristler çocukların hayallerini yarım bıraktı

Barış Pınarı Harekatı devam ederken sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırılarında sevdiklerini kaybedenlerin acısı aradan geçen 1 yıla rağmen dinmiyor

Kızını terör saldırısında şehit veren baba İbrahim Terim:

"Onlar Elif'in hayalini alamazlar, bir Elif gitti nice Elifler var, bitmedik tükenmedik. Öğretmen olma hayali vardı, başarılıydı okulda"

Terör saldırısında ekmek almaya giden oğlunu şehit veren baba İbrahim Güneş:

"Oğlumun hayali göz doktoru olmaktı. Annesi gözünden rahatsızdı, hep 'Anne göz doktoru olacağım seni ben muayene edeceğim, seni iyileştiririm' diyordu ama olmadı"

(Eşber Ayaydın-Şanlıurfa)

3- ODTÜ'lü araştırmacılardan kanseri biyopsi yerine kan testi ile yakalayan teknoloji

ODTÜ Teknokent araştırmacıları, metastaz potansiyeline sahip kanserli hücrelerin milyarlarca kan hücresinin içinden canlı bir şekilde ayrıştırılıp sayılabilmesi için özgün bir teknoloji geliştirdi

Kanser teşhisini biyopsi yerine basit kan tahlili ile yapabilen "likit biyopsi"nin ürün haline getirilip 2021 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor

ODTÜ Öğretim Üyesi ve Mikro Biyosistemler A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Külah:

" Likit biyopside, hastadan sadece kan örneği alınır ve doku biyopsisi gibi bir cerrahi müdahale gerektirmediğinden hastaya güvenli, acısız ve maliyet-etkin bir çözüm sunar"

"Geliştirdiğimiz sistemin farklı kanser tiplerinde etkinliğini araştırmak için yurt içinde ve yurt dışında önemli kanser merkezleri ile iş birliği içindeyiz"

(Selma Kasap-Ankara)

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