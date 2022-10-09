GÜNDEM / 9 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarcelles'deki Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek ve Paris'teki Mevlid-i Nebi Programı'na iştirak edecek.

(Sarcelles/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR???????

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA Genel Kuruluna katılacak, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye- Angola final maçını izleyecek.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye, finalde Angola ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin kura çekimi, Almanya'da yapılacak.

(Frankfurt/13.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçları oynanacak.

(İstanbul/14.30/20.00/Hatay/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasına Tuzlaspor- Altınordu, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK ve Altaş Denizlispor- Pendikspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Malatya/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig gruplarında 9. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta mücadelesi tamamlanacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol ve Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş ve Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/Kayseri/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

11- 2022 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi finallerle sona erecek.

(Mersin) (Fotoğraflı)

12- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 9. ayağında ikinci yarışta mücadele edecek.

(Portimao)

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