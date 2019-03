Gündem / 9 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.



(Elazığ/12.30/Diyarbakır/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da Trakya oda ve borsa başkanlarını kabul edecek, Çorlu Ticaret Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yapacak, Ergene ve Ereğli ilçeleri esnaf, dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek, Millet Bahçesi kurulacak alanda incelemede bulunacak.



(Çorlu/10.00/11.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu ve Alparslan Türkeş Caddesi açılış törenine iştirak edecek.



(İstanbul/10.00/Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da sosyal tesis açılışına, Marmaris'te seçim bürosu açılışı ile halkla buluşmaya, Bodrum'da otogar temel atma töreni ve halkla buluşma programlarına katılacak.



(Muğla/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi açılışılışını gerçekleştirecek, Kilis Cumhuriyet Meydanı SKM'yi ziyaret edecek, Gaziantep SKM açılışını yapacak.



(Gaziantep/14.00/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına, Bayrampaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.



(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında inceleme yapacak, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Gündoğdu mitingine katılacak, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla toplantı yapacak.



(Eskişehir/12.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Medine Cami çay ocağında vatandaşlarla sohbet edecek, esnafa ve Ümraniye Seçmen Kafe'ye ziyarette bulunacak.



(İstanbul/ 14.00 - 15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katılacak, Paşabahçe Meydanı'nda, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda ve Güngören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda vatandaşlara hitap edecek, Fatih'te Kastamonulu kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Hemşehri Buluşması"na iştirak edecek.



(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Sümela Manastırı ve Ayasofya Müzesinde incelemelerde bulunacak.



Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasını izleyecek Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, otelciler ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.



(Trabzon/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019" zirvesine, PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.



(İstanbul/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nın tanıtım toplantısına katılacak.



Yalova'da Valiliği ziyaret ederek basın açıklaması yapacak Koca, ambulans törenine katılacak, esnafı, Yalova Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(İstanbul/10.30/Yalova/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



9- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hendek ve Sapanca ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katılacak, Adapazarı seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.



(Sakarya/14.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, esnaf ziyaretinde bulunacak, seçim bürosunun açılışını yapacak, Derince mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya gelecek, beyanname tanıtım toplantısına katılacak.



(Kocaeli/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Peynirciler Çarşısı açılışına, Cumhur İttifakı Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kan Adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına, I·ski ve Bazıdi as¸iretlerinin barıs¸ yemegˆine, Kalkınma Ajansı Yatırımları Ac¸ılıs¸ To¨reni ve Sanayicilerle I·stis¸are Toplantısı'na katılacak, gençlerle buluşacak.



(Van/13.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı'nın Velihimmetli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak, Oyaca Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açılışına katılacak, Karagedik ve Karaali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.



(Ankara/13.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'nde liman sahası ve serbest bölgede incelemede bulunacak, ihracatçı kadın girişimcilerle yemekte bir araya gelecek, TSO'da bölgesel istişare toplantısına katılacak, esnafla buluşacak.



(Antalya/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ağrı Tutaklılar Derneği ve Ağrı Kuruçeşme Derneği üyeleri ile kahvaltılı toplantı yapacak, İzmir yatırımları ile basın toplantısı gerçekleştirecek, Çandarlı Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Dikili balıkçı barınağı ve çarşı ziyareti yapacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.



(İzmir/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak mitingi ve AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programına katılacak ve esnafla buluşacak.



(Burdur/11.00/12.30/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Trabzonspor-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Bursaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.



(Trabzon/16.00/Ankara/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor, Giresunspor-Boluspor, Adana Demirspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürecek.



(Karabük/Giresun/13.30/Adana/16.00) (Fotoğraflı)



3- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda devam ediyor.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)



4- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Banvit-TOFAŞ karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)



6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın ilk maçlarında Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum, Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş, İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/13.00/Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor, Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/15.00/Artvin/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Halkbank-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla sürecek.



(Ankara/13.00/Aydın/14.00) (Fotoğraflı)



9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 3 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- "Trafik ışıkları veya polis varsa geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



"Trafik ışıkları veya polisin olduğu yerde geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir. Geçiş üstünlüğünde eğer kırmızı, sarı ve yeşil ışık varsa ona riayet etmek lazım. Bunların olmadığı yerlerde, mesela yaya geçitleri, okul ve hastane önleriyle kavşaklar, geçiş üstünlüğü yayadadır."



"Yayınladığımız bir genelgeyle Temmuz ayına kadar tüm yaya geçitlerinin önüne 'Önce Yaya' amblemiyle beraber görseller çizilecek. Ondan sonraki uygulamalarımız keyifli olacak. Habercilik anlamında da hoşunuza gidecek"



(Muhammed Boztepe-Ankara) 2- Devlet Sur'u yeniden yaşamla buluşturdu



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016'dan bu yana terörün neden olduğu tahribat ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşandı



Mağdur vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut inşa edildi, tarihi dokuya uygun bin 500 geleneksel evden 578'inin yapımına başlandı



Aralarında Fatih Paşa ve Şeyh Mutahhar camileri ile Dört Ayaklı Minare ve Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığı 18 tarihi miras restore edilirken, cemaat vakıflarının talebi üzerine Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliselerinin de onarımına başlandı



Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlendi, şehrin ilk millet bahçesiyle ilçeye 150 dönüm yeşil alan kazandırıldı



Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi:



"3 milyar liranın üzerinde harcamayla tarihi Sur, her yönüyle turizme kazandırılmış olacak"



(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)



3- "Yağmacı" dergi yayınları akademik yükseltmelerde kullanılamayacak



Üniversitelerarası Kurul, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önerisiyle para karşılığı yayın yaptığından "yağmacı" adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmaması kararını verdi



Türkiye, bu kararla dünya genelinde de hızla artan, akademik yükseltmeler için ticari amaçla çıkarılan dergilerde para karşılığı yayımlanan makalelerin kullanılmasına "dur" diyen ilk ülkeler arasında yer aldı



Kurul, yağmacı ve şaibeli konferanslar ve sempozyumları da mercek altına aldı



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:



"Bundan sonra açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Yağmacı dergilerde yayın yapanlar, bu yayınlarını akademik yükseltmelerde kullanamayacak"



(Selma Kasap/Ahmet Sertan Usul-Ankara)



***



